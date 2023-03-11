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- İçişleri Bakanı Soylu: 'Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan sözde Botan saha sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada.'
İçişleri Bakanı Soylu: 'Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan sözde Botan saha sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada.'
İçişleri Bakanı Soylu: Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan sözde Botan saha sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada.
İçişleri Bakanı Soylu: "Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu’nda Türkiye’deki en üst düzey terörist olan; sözde Botan saha sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada."