İçişleri Bakanı Soylu: 'Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan sözde Botan saha sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada.'

İçişleri Bakanı Soylu: Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan sözde Botan saha sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada.

İçişleri Bakanı Soylu: 'Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan sözde Botan saha sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada.'
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İçişleri Bakanı Soylu: "Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu’nda Türkiye’deki en üst düzey terörist olan; sözde Botan saha sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada."