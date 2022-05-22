İçişleri Bakanı Soylu: 'İstanbul'da 590 kilogram uyuşturucu yakalandı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da son 2 günde toplam 590 kilogram uyuşturucu yakalandığını açıkladı.

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  • 22.05.2022 14:46
  • Güncelleme: 22.05.2022 15:56
İçişleri Bakanı Soylu: 'İstanbul'da 590 kilogram uyuşturucu yakalandı'
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da son 2 günde toplam 590 kilogram uyuşturucu yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "İstanbul’da son 2 günde Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Kadıköy’de 8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda 248 kg esrar, 170 kg metamfetamin, 123 kg kimyasal madde, 42 kg marihuana, 7 kg eroin ele geçirildi. 12 kişi gözaltında. İstanbul Emniyetimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

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SHA Editör
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