İçişleri Bakanı Soylu: 'Son 10 yıldaki bayramlara oranla trafikte ölümlü kaza yüzde 55 azaldı'

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Bolu’dan Anadolu’ya 801 bin araç, İstanbul’a 760 bin araç geçti. Son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde yaşanan trafik kazaları oranlarının düştüğünü sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Soylu, “Kurban Bayramı boyunca Bolu’dan Anadolu’ya 801 bin araç, İstanbul’a 760 bin araç geçti. Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla; kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı. Bayram tatilinin son gününde de lütfen trafik kurallarına uyalım” ifadelerine yer verdi.