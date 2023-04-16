İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye'de ilk kez uyuşturucu kullananların sayısında yüzde 8'lik düşüş oldu'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’de ilk kez uyuşturucu kullananların sayısında yüzde 8’lik bir düşüş oldu. İlk kez uyuşturucu satışına başlayanların sayısında yüzde 15’lik bir düşüş oldu.” dedi.

İstanbul Muhtarları İftar buluşması programı Yeşilköy’de bir otelde düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, ilçe kaymakamları, ilçe emniyet müdürleri, ilçe jandarma komutanları ve mahalle muhtarları katıldı. İftar sonrasında konuşan Bakan Soylu, uyuşturucu kullananların sayısında yüzde 8’lik bir düşüş olduğunu belirtti. Bakan Soylu, kimyasal uyuşturucu ile ilgili ceza alt sınırını 10 yıldan 15 yıla çıkartıldığını ifade etti.

“Ceza evlerinde madde bağımlılığı ile ilgili tedavi ve rehabilitasyon merkezleri açıyoruz”

Soylu, “Ceza evlerinde madde bağımlılığı ile ilgili tedavi ve rehabilitasyon merkezleri açıyoruz. Aynı zamanda sadece tedavi rehabilitasyon yapacak cezaevleri de kuruyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte ormanların içerisinde Bahar Merkezleri dediğimiz rehabilitasyon merkezleri kuruyoruz. Uyuşturucu kullanmış ve denetimli serbestlikle bırakılmış ancak bir daha hiçbir yere uğramamış kişileri artık polis ve jandarma ekipleri kontrol edecek” dedi.

“Her meselede muhtarlarımızla birlikte hareket ettik”

Soylu, kamuoyu alanında da önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek "15 Temmuz’dan sonra İstanbul’da Arnavutköy, Çatalca, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Sancaktepe Kaymakamlığını da satın alarak toplam 5 adet hükümet binası ilçelerimize kazandırdık. Yine Bayrampaşa, Çekmeköy, Silivri, Şile, Şişli ve Ümraniye olmak üzere 6 hükümet konağının inşaatı devam ediyor. Ataşehir ve Kadıköy hükümet konaklarının inşaatını da 2023 yatırım programına aldık, projeleri hazırlandı. İnşallah en kısa zamanda yapımına başlayacağız. Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Hasdal’a taşıyoruz. Esenyurt’ta Çınar ve Örnek Mahallelerinin en büyük sorunu olan tapu sorununu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte hareket ederek büyük çoğunluğu çözdük. Bunun gibi uyuşturucudan asayiş olaylarına kadar, okullardan spor salonlarına kadar, birilerinin işgal ettiği yerler, organize suçlarla çevreyi rahatsız edene kadar hemen her meselede muhtarlarımızla birlikte hareket ettik” şeklinde konuştu.