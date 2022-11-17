İçişleri Bakanı Soylu, Bulgar mevkidaşı ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Bulgar mevkidaşı ile telefonda görüştü
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede sınır güvenliği, kaçak göç ve terörle mücadele ile güvenlik konularında iş birliği değerlendirildi.