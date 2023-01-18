İçişleri Bakanı Soylu, İran İçişleri Bakanı Vahidi ile telefonla görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ile telefonda görüştü. Görüşmede; güvenlik, terör, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele alanlarında iş birliği ile bakanlıklar arasında ilişkiler değerlendirildi.