İçişleri Bakanı Soylu'nun yönettiği operasyondan nefes kesen görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Bursa’da şafak vakti yönettiği Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 95 kişi gözaltına alındı. Özel harekat polisleri önceden belirlenen adreslerde koçbaşlarıyla kapıları kırdı, kokuya duyarlı köpekler uyuşturucuları buldu. 12,5 kilogram metamfetamin ele geçirildiği operasyon öncesi Bakan Soylu 1730 polisi, "Ayağınıza taş değmesin" sözleriyle uğurladı. Operasyona 2 helikopter ve 3 İHA da destek verdi.

1,5 ayda iki kez Bursa’ya gelen Bakan Soylu; belirlenen 70 adreste 95 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Soylu, Emniyet Müdürlüğü önünde; Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile operasyona gidecek polisleri uğurladı. Soylu, kahraman polislerin önemli bir operasyona imza attığını söyledi.

4 aydır fiziki ve teknik takip altındaki torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcıları için Meydancık, Selimzade, Anadolu, Panayır ve Yunuseli Mahalleleri’ne şafak vakti operasyon yapıldı. Koçbaşlarıyla evlerinin kapıları kırılan uyuşturucu zanlıları karşılarında polisi görünçce büyük şaşkınlık yaşadı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izniyle gerçekleştirilen operasyonda, 12 kilo 536 gram metamfetamin maddesi, 3 kilo 528 gram esrar maddesi, 818,0 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi, 5546 adet sentetik ecza hap, 6 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 95 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.