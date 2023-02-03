İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 147 kişi gözaltına

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2 Şubat’ta yapılan operasyonlarda 54 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve operasyonda 147 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul İl Emniyet Narkotik Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüklerimizce; 2 Şubat’ta yapılan operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddelerin yer aldığı toplamda, 54 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi 147 şüpheli gözaltında. İstanbul Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler".