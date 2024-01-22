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- İçişleri Bakanı Yerlikaya: ''MV Sicilia' isimli yük gemisinin Balıkesir-Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığı ve karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce kurtarma ç
İçişleri Bakanı Yerlikaya: ''MV Sicilia' isimli yük gemisinin Balıkesir-Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığı ve karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce kurtarma ç
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'MV Sicilia' isimli yük gemisinin Balıkesir-Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığı ve karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce kurtarma çalışmaları başlatıldı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "’MV Sicilia’ isimli yük gemisinin Balıkesir-Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığı ve karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce kurtarma çalışmaları başlatıldı."