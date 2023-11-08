İçişleri Bakanı Yerlikaya: '1 Ocak-1 Kasım arasında 721 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Terör örgütlerine yönelik 43’ü büyük, 417’si orta, 16 bin 242’si küçük çaplı operasyonlarda 84’ü ölü, 525’i sağ, 5’i yaralı ve 107’si teslim olmak üzere 721 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 2022 yılı Sayıştay denetim raporları ile 2022 yılı kesin hesabı ve 2024 yılı gider bütçeleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yaptı. Yurtta barış ve huzuru devam ettirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Bakan Yerlikaya, “Ülkemizi siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda yüksek hedeflere ulaştıracak ‘Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın temelini oluşturan vizyon belgesinin 16 başlığından biri ’huzur’dur Bunun için de insan hak ve özgürlüklerinin, can ve mal güvenliğinin her türlü fiili ve potansiyel tehdide karşı güvence altına alınması şarttır. Başta terör, organize suçlar, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar ve asayiş olmak üzere tüm suç ve suçlulara karşı mücadelemizi ülkemizin huzuru ve güvenliği için büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Geçmişte adı terör ile birlikte anılan Cudi, Gabar, bugün petrolle, ülkemizin zenginliğiyle konuşuluyor”

Gabar’daki petrol üretiminin günlük 25 bin varil olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, “Geçmişte adı terör ile birlikte anılan Cudi, Gabar, bugün petrolle, ülkemizin zenginliğiyle konuşuluyor. Gabar’da günlük petrol üretimi 25 bin varile dayandı. 2024 yılı sonunda hedefimiz 100 bin varil. Gabar’daki petrol üretimimiz, 2024’te ülkemiz ihtiyacının yüzde 10’unu, 2026’da yüzde 18’ini karşılayacak” dedi.

“1 Ocak-1 Kasım arasında 721 terörist etkisiz hale getirildi”

2023 yılı itibarıyla silahlı terör örgütü PKK’ya yönelik icra edilen operasyonlarla ilgili verileri paylaşan Bakan Yerlikaya, şu bilgilere ver verdi:

“1 Ocak-1 Kasım 2023 itibarıyla gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla ilgili terör örgütlerine yönelik İnsansız Hava Araçlarımız (İHA), Silahlı İnsansız Hava Araçlarımız (SİHA), İnsani Keşif Uçaklarımız (İKU) 38 bin 933 saat uçuş gerçekleştirdiler. Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 3 bin 54’ü şehir, 16 bin 702’si kırsal olmak üzere toplam 19 bin 756 operasyon yapıldı. Kırsalda yapılan operasyonların 43’ü büyük, 417’si orta, 16 bin 242’si küçük çaplı operasyonlardı. Yapılan bu operasyonlarda 84’ü ölü, 525’i sağ, 5’i yaralı ve 107’si teslim olmak üzere 721 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar kapsamında 6 bin 11 şüpheli gözaltına alınırken, bin 178’i tutuklandı, bin 297’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Son 5 ayda evlat nöbetlerinde 4 terör örgütü mensubu daha teslim oldu ve ailesine kavuşanların sayısı 46’ya ulaştı.”

“Etkisiz hale getirilen hainlerin 7’si kırmızı, 15’i turuncu, 30’u gri, 1’i mavi, 1’i de yeşil kategoride olmak üzere toplam 54’ü sözde üst düzey teröristti”

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hakkında da bilgi veren Bakan Yerlikaya, “1 Kasım tarihi itibarıyla FETÖ’ye yönelik 5 bin 875 operasyon yapıldı. 8 bin 286 şüpheli gözaltına alınırken, bin 343’ü tutuklandı, bin 400’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. DEAŞ’e yönelik bin 149 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 227 terörist etkisiz hale getirildi. 2 bin 57 şüpheli gözaltına alınırken, 524’ü tutuklandı, 507’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Sol terör örgütlerine yönelik 238 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirildi. 535 şüpheli gözaltına alınırken, 73’ü tutuklandı, 152’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu dönemde etkisiz hale getirilen hainlerin 7’si kırmızı, 15’i turuncu, 30’u gri, 1’i mavi, 1’i de yeşil kategoride olmak üzere toplam 54’ü sözde üst düzey teröristti” şeklinde konuştu.

Bakan Yerlikaya, 1 Ocak’tan itibaren 100’ü aşkın bombalı eylemin de önlendiğini belirterek, “Son 10 ayda 104’ü bombalı eylem olmak üzere toplam 126 eylem güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları neticesinde önlendi” dedi.

Terör örgütlerinin finans kaynaklarına ait operasyonlarda 27 milyon lira ele geçirildi

Terör örgütlerinin finans yapılarını çökertmek amacıyla yapılan çalışmalar hakkında konuşan Bakan Yerlikaya, “Terör örgütlerinin finans sağlama yöntemlerini çürütmek ve finans kaynaklarını bitirmek amacıyla güvenlik güçlerimiz tarafından gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde son 10 ayda 167 operasyonda 955 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 125’i tutuklandı. Bu operasyonlar sonucu 27 milyon 323 bin 138 TL para ele geçirildi” ifadelerine yer verdi.

Kaçakçılık, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele

Geride kalan 10 aylık süreçte kaçakçılık, organize suçlarla ve uyuşturucuyla mücadele konularında icra edilen operasyonlarla ilgili konuşan Bakan Yerlikaya, “1 Ocak-1 Kasım tarihleri arasında organize suç örgütlerine yönelik yapılan 370 operasyonda 5 bin 411 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan bin 800’ü tutuklandı, bin 481’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu dönemde 1’i uluslararası, 13’ü ulusal, 33’ü bölgesel, 253’ü yerel organize suç örgütü çökertildi. Uyuşturucuyla mücadelede 197 bin 354 operasyon düzenlendi. 23 bin 973 şahıs tutuklandı, 8 bin 969 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 23 bin 158 operasyon düzenlendi. 441 şahıs tutuklandı, 723 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi” diye konuştu.

Dijital suçlara yönelik operasyonlar

Dijital ortamlarda çalışmaların kararlıkla sürdüğünü dile getiren Bakan Yerlikaya, “1 Ocak-1 Kasım tarihleri arasında terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve çocuk istismarı konularında 550 bin 298 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapıldı. Siber suçlarla mücadele kapsamında aynı dönemde bilişim sistemlerine yönelik 162 operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucu 563 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 140’ı tutuklandı. Ödeme sistemlerine yönelik gerçekleşen 710 operasyonda 2 bin 405 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 982’si tutuklandı. Yasa dışı bahis konusunda 187 operasyon yapıldı. Bin 153 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 309’u tutuklandı. Çevrimiçi çocuk istismarı suçlarına yönelik 632 operasyonda 2 bin 650 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 71’i tutuklandı” ifadelerine yer verdi.

“Ülkemizde toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli göçmen bulunuyor”

Kaçak göç ile mücadele konusuna da değinen Bakan Yerlikaya, “Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 254 bin 904, ikamet izni ile kalanlar 1 milyon 129 bin 614, uluslararası koruma kapsamında kalanlar 259 bin 468 olmak üzere ülkemizde toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli göçmen bulunuyor. 1 Ocak-1 Kasım Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 5 bin 80 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 8 bin 333 kişi yakalanırken, bunların 2 bin 543’ü tutuklandı, 976’sı hakkında adli kontrol kararı alındı. Operasyonlar sonucu ülke genelinde 205 bin 368 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut birliklerimizin başarılı çalışmalarıyla da aynı dönemde 193 bin 959 düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi” dedi.