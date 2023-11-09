İçişleri Bakanı Yerlikaya: '32 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonları kapsamında 210 şüpheli şahıs yakalandı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 32 ilde düzenlenen ’Narkogüç’ operasyonları kapsamında örgüt liderliğini yabancı uyruklu Jamukhan Ulus’un yaptığı zehir taciri ile birlikte 210 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara merkezli 32 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonları kapsamında örgüt liderliğini yabancı uyruklu Jamukhan Ulus’un yaptığı zehir taciri ile birlikte 210 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Örgütün yönetici ağı çökertildi. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerinin, organize suç örgütlerinin bir bir tepelerine binip nefeslerini keseceğiz. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Ankara merkezli 32 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kuran ve yöneten, konum bilgisine göre uyuşturucu bırakıp banka hesaplarına para yatırılması suretiyle uyuşturucu ticareti yapan, suçtan kaynaklı mal varlığını aklayan, çıkar amaçlı suç örgütünün yönetici ve üye kademesine yönelik eş zamanlı Narkogüç operasyonu düzenlendi.

Ankara, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 32 ilimizde düzenlenen operasyonlarda;

42 Özel Harekat unsuru, 2 helikopter, 1 İHA, 29 narkotik dedektör köpeği ile birlikte 680 ekip ve 2 bin 294 personelimiz katıldı. 353 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Ankara’da 135, diğer 31 ilimizde 75 olmak üzere toplam 210 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

MASAK Başkanlığıyla koordineli yürütülen çalışmada lider ve yönetici kadrosunun taşınır/taşınmaz hak ve alacakları ile mali kurumlardaki tüm hesaplarına el konuldu. İlk belirlemelere göre operasyonda; 33.5 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde, 6 bin 659 adet uyuşturucu hap maddesi, 3 adet tabanca, 79 bin 238 Dolar, 36 bin 500 Euro, 249 bin 701 TL para ele geçirildi. Operasyon neticesinde suç örgütünün yönetici ağı çökertildi. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun, ayağınıza taş değdirmesin."