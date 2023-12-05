İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Bölücü Terör Örgütü'ne yönelik son 180 günde yapılan operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 6 ay içerisinde terör örgütlerine yönelik icra edilen operasyonlarda toplam 502 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, “Bu dönemde, Bölücü Terör Örgütü PKK/KCK’ya yönelik bin 973’ü şehir, 11 bin 668’i kırsalda olmak üzere, toplam 13 bin 641 operasyon yapıldı. Kırsalda gerçekleşen operasyonların 46’sı büyük, 254’ü orta 11 bin 368’i küçük operasyonlardı. Bölücü Terör Örgütü’ne yönelik yapılan tüm operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi. 3 bin 583 şüpheli gözaltına alınırken, 770’i tutuklandı, 684’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.”

“Etkisiz hale getirilen teröristlerin 3’ü Kırmızı, 1’i Yeşil, 10’u Turuncu ve 23’ü Gri Kategoride”

Operasyonlar çerçevesinde terör örgütü mensubu 37 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, “FETÖ ile mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor. Son 6 ayda, 2 bin 839 operasyon yapıldı. 4 bin 482 şüpheli gözaltına alındı. 994’ü tutuklanırken, 933’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Terör örgütü DEAŞ’a yönelik; 728 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucunda 98 terörist etkisiz hale getirildi. Bin 254 şüpheli gözaltına alınırken, 317’si tutuklandı, 255’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Sol Terör Örgütlerine yönelik, 200 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi. 404 şüpheli gözaltına alınırken, 31’i tutuklandı, 86’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Etkisiz hale getirilen bu hainlerin; 3’ü Kırmızı, 1’i Yeşil, 10’u Turuncu ve 23’ü Gri Kategoride olmak üzere toplam 37’si sözde üst düzey teröristti” dedi.

“Son 6 ayda 82’si bombalı olmak üzere 100 terör eylemi engellendi”

80’i aşkın bombalı terör eyleminin önlendiğini aktaran Bakan Yerlikaya, “Terörün Finansmanına Yönelik gerçekleştirilen 115 operasyonda, 647 şüpheli gözaltına alınırken, 106 kişi tutuklandı. 16 milyon 392 bin lira ele geçirildi. Ayrıca bu dönemde, toplam 100 terör eylemi engellendi. Bunların 82’si bombalı eylemdi” ifadelerine yer verdi.