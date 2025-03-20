İçişleri Bakanı Yerlikaya: Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle ‘sorumsuzluktur.’ Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir. Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin. Polislerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır" ifadelerine yer verdi.

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