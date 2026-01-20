İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen 'Narkokpan İzmir' operasyonunda 641 sokak satıcısı gözaltına alındı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik İzmir merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen ’Narkokapan İzmir’ operasyonlarında, ’torbacı’ olarak tabir edilen 641 sokak satıcısının gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlıkta düzenlediği basın toplasında, İzmir merkezli 14 ilde icra edilen narkotik operasyonu ve Suriye’de yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Gerçekleştirilen ’Narkokapan İzmir’ operasyonundaki hedeflerinin sokak satıcıları olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"İzmir’de, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı narkotik operasyonu olan ’Narkokapan-İzmir’i gerçekleştirdik. İzmir merkezli olmak üzere 14 farklı ilimizde düzenlediğimiz bu geniş çaplı operasyonun hedefinde; mahallelerimizi, sokaklarımızı zehirlemeye çalışan, uyuşturucu ticaretinin stratejik ayağı olan sokak satıcıları vardı. Operasyonumuzun hazırlık sürecinde; saha takiplerimizi, teknik hazırlıklarımızı ve istihbarat çalışmalarımızı titizlikle yürüttük. Yaklaşık 4 ay süren bu süreçte ekiplerimiz, şüpheli şahısların nerelere girip çıktıklarını, kimlerle temas kurduklarını, hangi yöntemlerle uyuşturucu madde dağıttıklarını tek tek tespit etti. Elde edilen bilgiler sonrası dün sabah, şafak sökmeden operasyonumuzu eşzamanlı olarak başlattık. Hava ve deniz unsurlarımızca da desteklenen ’Narkokapan İzmir’ operasyonuna 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı. ’Narkokapan’ operasyonlarıyla yakaladığımız torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95’tir."

"Kabine dönemimizdeki narkotik operasyonlarında 100 bin 509 kişi tutuklandı"

Mevcut kabine dönemlerinden itibaren gerçekleştirilen narkotik operasyonlarına ait toplam verilerden de bahseden Bakan Yerliklaya, "2025’te zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla; 43 bin 524 şahıs tutuklandı. Bu kabine dönemimizde tutuklananların sayısı 100 bin 509 kişi. Yine bu kabine dönemimizde, 233 ton uyuşturucu madde ve 278 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Aynı dönemde 357 uyuşturucu suç örgütünü çökerttik. Bunlardan 46’sı uluslararası nitelikteydi. Kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 136 yabancı şüpheliyi ülkemizde yakaladık. Kırmızı bülten ile aradığımız uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 120 şüphelinin de ülkemize iadesini sağladık" dedi.

"Ünlü olsun ya da olmasın, her kim bu suça bulaşmışsa, biz onlarla ülkemiz ve insanlık adına kararlılıkla mücadele ediyoruz"

Narkotik suçuyla mücadeleye kararlıkla devam edeceklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Milletimizin bilmesini isterim ki, ister narkotik suç örgütü elebaşı olsun, ister torbacı olsun, ünlü olsun ya da olmasın, her kim bu suça bulaşmışsa, biz onlarla ülkemiz ve insanlık adına kararlılıkla mücadele ediyoruz, Allah’ın izniyle de etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattımızdaki tüm hareketliliği de devletimizin ilgili tüm birimleriyle anbean ve titizlikle takip ediyoruz"

Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili de konuşan Bakan Yerlikaya şunları dedi:

"Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattımızdaki tüm hareketliliği de devletimizin ilgili tüm birimleriyle anbean ve titizlikle takip ediyoruz. Ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir girişime, hiçbir provokasyona ve hiçbir algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceğimizi ifade etmek isterim. Özellikle sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan yalan haberler ve toplumu paniğe sevk etmeye dönük paylaşımlar, açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, ’Türkiye, bölge halklarına çok büyük acılar yaşatan meselelerin, kardeşlik zemininde, aklıselimle çözülmesini savunan bir ülkedir.’"