İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kırklareli'nde 6 kişi kurtarıldı, 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi aranıyor'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli’nde yaşanan sel felaketine ilişkin "6 kişi kurtarıldı, 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin arama çalışmaları sürüyor.” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kırklareli’nde meydana gelen sel felaketi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında, “Kırklareli İğneada Sisli Vadisi’ndeki bungalov otellerin bulunduğu bölgede yoğun yağış sonucu 12 kişinin mahsur kaldığı bilgisi alınmıştır. Arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından 6 kişi kurtarılmış, maalesef 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 4 kişinin arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, bölgede çalışan ekipler hakkında bilgi vererek, “AFAD Başkanımız ve Kırklareli Valimizin koordinasyonunda; Kırklareli, Ankara, Bursa, İstanbul, Sakarya, Tekirdağ il AFAD ekiplerimiz ile Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Orman Genel Müdürlüğü, 112 ve özel idareden toplam; 203 personel, 1 uçak, 2 helikopter, 52 araç ve iş makinası görev yapmaktadır. Bölgeye ayrıca 1 mobil koordinasyon tırı, 1 mobil baz istasyonu sevk edilmiştir.” ifadelerine yer verdi.