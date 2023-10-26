İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Mobil Göç Noktaları'nın sayısı 155'e çıkacak'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Kasım itibarıyla ‘Mobil Göç Noktaları’nın sayısının 155’e çıkacağını ifade ederek, düzensiz göçle mücadelenin süreceğinin altını çizdi. Yerlikaya, ayrıca terör başta olmak üzere tüm suçluların da enselerinde olacaklarını ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa’da Güvenlik Toplantısı’na katılmadan önce bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ı ziyaret eden Yerlikaya, ardından AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Burada terörle mücadeleden uyuşturucuya, düzensiz göçle mücadeleden çetelere yönelik operasyonlara kadar yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak ‘Türkiye’nin huzuru’ dediklerini belirterek, “Eğer huzur varsa, diğerleri ondan sonra gelir. Göreve ilk geldiğimiz günden itibaren 600 bin personelle beraber çalışıyoruz. Biz buna artık yürekten bir ifade ile ‘İçişleri ailesi’ diyoruz. Emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve bağlı kuruluşlarla beraber 365 gün 7/24 milletimizin emrindeyiz” dedi.

Şehirdeki emniyet güçleri ve mülki idari amirlerle beraber güvenlik toplantıları yaptıklarını altını çizen Yerlikaya, “Tüm arkadaşlarımızla beraber Bursa’nın 5 aydan yani biz göreve geldiğimizden beri geldiği noktayı konuşuyoruz. Burayla ilgili bizim hedeflerimiz var. Burayla ilgili yaptığımız tespitlerle hedefleri nasıl kısa zamanda uyuşturabiliriz, bunların istişaresini yapacağız. Biz istişarenin bereketine inanıyoruz” diye konuştu.

“Başta bölücü terör örgütü olmak üzere diğer tüm terör örgütleri ile mücadelemizi sürdüreceğiz” diyen Yerlikaya, toplantıda ele alınacak konuları da kısaca şöyle özetledi:

“İkincisi zehir tacirleri; sokak satıcısından baronuna varıncaya kadar peşlerindeyiz. Üçüncüsü organize suç çeteleri. Benim tabirimle suç işlemekten kibirlenenler. Dördüncüsü düzensiz göç ve mücadele. Bununla ilgili parantez açayım. Bizim ülkemize gelişi, kalışı ve çıkışı yasal olmayan yabancıya biz düzensiz göçmen diyoruz. Bir de düzenli göçmenler var. Gelişi, kalışı ve çıkışı yasal göçmenler düzenli göçmenlerdir. Bizim düzensiz göçmenlerle ilgili geldiğimiz ilk günden beri odaklanmış vaziyetteyiz” ifadelerini kullandı.

‘Mobil Göç Noktaları’ ile ilgili de bilgi veren Yerlikaya, İstanbul’un 16 milyonluk bir şehir olduğunu, 17 milyona yakın turist ve 1 milyonun biraz üzerinde yabancının yaşadığını dile getirerek, burada yaşayan düzensiz göçmenleri tespit etmek için 38 adet ‘Mobil Göç Noktası’ kurduklarını söyledi. Hakka, hukuka riayet ederek düzensiz göçmenlerin tespit edilerek ülkelerine sınır dışı edileceğini belirten Yerlikaya, “Umuma açık yerlerde, parklarda, plajlarda, yollarda yapılan uygulamalarda kimlik sorgusu yapıldığı zaman Mobil Göç Noktası’na davet edilip orada parmak izi ve taramadan geçirilerek yasal olmayan göçmen ortaya çıktığında onları geri gönderme merkezine gönderiyoruz ve bir süreç dahilinde kendi ülkelerine deport ediyoruz. Bu süreci insani ve vicdani bir duruşla yapıyoruz. Biz bize yakışanı tarihimizden, medeniyetimizden, inancımızdan nasıl bellediysek, düzensiz göçle ilgili de aynı o ihtimamı gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz” dedi.

“1 Kasım’dan itibaren filomuzu 155’e çıkartacağız”

30 büyükşehirde 1 Kasım’dan itibaren ‘Mobil Göç Noktaları’nın sayısını 155’e çıkartacaklarını anlatan Bakan Yerlikaya, “1 Ekim’den itibaren İstanbul’da uygulamaya başladık. Akabinde Bursa, Adana, İzmir ve Ankara’da da bu göç merkezlerini uygulamaya başladık. Ama 1 Kasım’dan itibaren filomuz 155 araç noktasına çıkacaktır. Bütün büyükşehirlerde biz düzensiz göçmenle ilgili aramızda bir tane kaçak göçmen olmayacak şekilde bunların yakalaması ve kendi ülkelerine sınır dışı edilmeleri çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Organize suç çeteleri ile mücadele sürüyor”

Organize suç çeteleri ile mücadelenin sürdüğünü sözlerine ekleyen Yerlikaya, “İnegöl’de arkadaşlarımız güzel bir iş yaptılar. Ben valimi, emniyetimi, jandarmamı, istihbaratımı tebrik ediyorum. Bize destek olan, güvenlik birimlerimizin yanında yer alan hem de dualarıyla bize destek olan bütün Bursalı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onların güvenlik birimlerine destek olmaları bizim gücümüzü daha da arttırıyor. Suçlunun küçüğü, büyüğü yok. Ama biz suçlunun suçu işlemeden önlenmesinin en hayırlı iş olduğunu söylüyoruz. Bu bakanlık olarak birinci görevimizdir. Suç işlemesini önleyici hizmetlerimizde güçleneceğiz. Birazdan bunu da masaya yatıracağız” dedi.

“Huzur bozanların ensesindeyiz”

Suçun oluşması halinde de bu suçu aydınlatmak ve suçluyu adalete teslim etmenin görevlerinin başında yer aldığını anlatan Bakan Yerlikaya, “Çetelerle mücadelede, uyuşturucu ile mücadelede, bütün asayiş suçlarıyla mücadelede kararlılığımız var. Biz milletimizin huzurunu bozanların ensesindeyiz. Onların da nefeslerini keseceğiz diyoruz. Sizden aldığımız güç, hukukun bize verdiği yetki ile götürüp adalete teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehirleri almakla ilgili hedefimiz var”

Yerel seçimlere de değinen Yerlikaya, “Bütün teşkilatlarımızla beraber 31 Mart yerel seçimlerine Allah’ın izni ile bir önceki günden daha büyük bir aşkla, heyecanla hazırlanıyoruz. Var olan belediye sayılarımızı koruduğumuz gibi başta İstanbul olmak üzere bütün büyükşehirleri ve il belediyelerini almakla da ilgili hedefimiz var. Gayretimiz bu yönde. Aziz milletimizin teveccühü ile 31 Mart akşamı burada kutlama yapacağız” dedi.