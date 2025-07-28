İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 1 asker şehit oldu'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ta operasyon bölgesinde kayalıklardan düşen 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" dedi.