İçişleri Bakanı Yerlikaya, Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Bek ile bir araya geldi

Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Kaare Dybvad Bek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti. Yapılan görüşmede düzensiz göçle mücadele ve tecrübe paylaşımı konularının ele alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’de bulunan Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Kaare Dybvad Bek ile Bakanlıktaki makamında bir araya geldi. Yapılan görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Sayın Kaare Dybvad Bek’e nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Bek’le başta düzensiz göçle mücadele olmak üzere Bakanlıklarımız arasında tecrübe paylaşımı yaptık. Amacımız, ülkemizi düzensiz göç konusunda hedef ve transit ülke olmaktan hızla uzaklaştırmak. Bu kapsamda komşularımızla ve diğer yabancı ülkelerle iş birliğimizi sürdürüyoruz.”