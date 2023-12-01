İçişleri Bakanı Yerlikaya:'Devam eden NARKOGÜÇ-38 Operasyonu kapsamında Van'da 4 Ton 600 Kg toz esrar daha ele geçirildi. 1 Yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı'

İçişleri Bakanı Yerlikaya:Devam eden NARKOGÜÇ-38 Operasyonu kapsamında Van'da 4 Ton 600 Kg toz esrar daha ele geçirildi. 1 Yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya:'Devam eden NARKOGÜÇ-38 Operasyonu kapsamında Van'da 4 Ton 600 Kg toz esrar daha ele geçirildi. 1 Yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı'
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İçişleri Bakanı Yerlikaya:"Devam eden NARKOGÜÇ-38 Operasyonu kapsamında Van’da 4 Ton 600 Kg toz esrar daha ele geçirildi. 1 Yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı"

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman