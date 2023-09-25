İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malezya İçişleri Bakanı İsmail ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution Bin İsmail ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malezya İçişleri Bakanı İsmail ile bir araya geldi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution Bin İsmail ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution Bin İsmail ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başta göç ve sahil güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, iki ülke bakanlıkları arasında ortak çalışmaların daha da arttırılması kararı alındı. Bakan Yerlikaya, Malezya İçişleri Bakanı İsmail’e ziyaretleri için teşekkür etti.

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