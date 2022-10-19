İçişleri Bakanlığı: '12'si yabancı uyruklu olmak üzere 41 organizatör gözaltına alınırken, bin 164 düzensiz göçmen de yakalandı'

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik 10’uncu huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada 12’si yabancı uyruklu olmak üzere 41 organizatör gözaltına alınırken, bin 164 düzensiz göçmen de yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla huzur uygulaması yaptı. Uygulamada yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları olmak üzere 7 bin 121 noktada 33 bin 48 personel ve 165 dedektör köpeği ile denetim yapıldı. Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik 10’uncu huzur uygulamasında 5 bin 677 metruk bina, 10 bin 152 umuma açık yer, 670 terminal, 3 bin 527 diğer yerler olmak üzere toplam 20 bin 26 yer kontrol edildi. 12’si yabancı uyruklu olmak üzere 41 organizatör gözaltına alınırken, bin 164 düzensiz göçmen de yakalandı.

746 aranan şahıs yakalandı

Uygulamada 92’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 746 aranan şahıs tespit edildi. 813’ü yabancı uyruklu, 161’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 974 şahsa idari yaptırım uygulandı. 9 kamyon-kamyonetin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilen uygulamada ayrıca 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 96 adet mermi, 4 kesici-delici alet, 8 sahte pasaport, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, bin 60 paket kaçak sigara ve 412 litre kaçak alkol ele geçirildi.