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İçişleri Bakanlığı: '2'si yeşil kategoride, 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığı, EREN ABLUKA-10 operasyonu kapsamında 2'si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: '2'si yeşil kategoride, 3 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi'
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İçişleri Bakanlığı, EREN ABLUKA-10 operasyonu kapsamında 2’si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "EREN ABLUKA-10 operasyonu kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 11 Ağustos 2022 günü, Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında müştereken başlatılan, J-SİHA, ANKA, P-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde, JÖH, PÖH, Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 2’si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

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İHA
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