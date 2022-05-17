İçişleri Bakanlığı: 'Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı'

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonunu başlatıldığını, operasyona 915 personel katıldığını açıkladı. Operasyonun ilk gününde bölgeye sızmaya çalışan 1 teröristin etkisiz hale getirildiğimde belirtildi.

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  • 17.05.2022 21:13
  • Güncelleme: 17.05.2022 22:04
İçişleri Bakanlığı: 'Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı'
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonunu başlatıldığını, operasyona 915 personel katıldığını açıkladı. Operasyonun ilk gününde bölgeye sızmaya çalışan 1 teröristin etkisiz hale getirildiğimde belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Eren Kış-9 Ağrı Dağı Operasyonu kapsamında PKK bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağı grubu etkisiz hale getirilmesi üzerine, örgütün bölgeyi takviye etmek için gayretlerini artırdığı, MİT tarafından İran’dan 5 kişilik terörist grubun bölgeye sızacağı yönündeki istihbari bilgiler üzerine ARA-BUL-YOK ET stratejisiyle 17 Mayıs 2022 tarihinde Eren Abluka-10 (Ağrı Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak (2022-1) operasyonu başlatıldı.

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Operasyona Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Komando, JÖH, Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 915 personel (52 operasyonel tim) katılıyor” denildi.

“Sızma girişimi engellendi”

Açıklamada, “Birlikler tarafından İran sınırından itibaren Ağrı Dağı bölgesindeki tüm barınma alanları ve mağaralar didik didik aranırken, operasyonun ilk gününde çıkan çatışmada bölgeye sızmaya çalışan 1 bölücü terör örgütü mensubu, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, “Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Doğubayazıt ilçesi Ağrı dağı kırsalında, 19 Şubat 2022 tarihinde Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli “EREN KIŞ-9 (AĞRI DAĞI) ŞEHİT J.ASB.KD.ÇVŞ. Emre Dokumacı başlatılmış, tespit edilen bir mağarada 80 gün süren çalışmalar neticesinde PKK’nın sözde Ağrı Dağı grubu yok edilmişti.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor” denildi.

İHA

SHA Editör
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