İçişleri Bakanlığı: 'Mersin Mezitli ilçesindeki Polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu, saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgil

İçişleri Bakanlığı: "Mersin Mezitli ilçesindeki Polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu, saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin ’Zozan Tolan’ kod adlı ’Dilşah Ercan’ olduğu belirlendi."