İçişleri Bakanlığı: 'PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak, terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen şüpheli G.K. ve D.İ. adlı şahıslar gerçekleştirilen operasyonla gözaltın

İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak, terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen şüpheli G.K. ve D.İ. adlı şahıslar gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı: 'PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak, terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen şüpheli G.K. ve D.İ. adlı şahıslar gerçekleştirilen operasyonla gözaltın
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

İçişleri Bakanlığı: "PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak, terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen şüpheli G.K. ve D.İ. adlı şahıslar gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır."