İçişleri Bakanlığı önündeki patlamada yaralanan 2 polisin tedavisi sürüyor
İçişleri Bakanlığı önünde meydana gelen patlamanın ardından hafif yaralanan 2 polis memurunun tedavisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı önünde meydana gelen patlamanın ardından hafif yaralanan 2 polis memurunun tedavisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’nde devam ediyor.
Ankara’da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı önünde bir patlama meydana gelmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlamaya ilişkin, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 teröristin bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu açıklamıştı. Yerlikaya açıklamasında, açılan ateş sırasında 2 polis memurunun hafif bir şekilde yaralandığını belirtmişti. Yaralı polislerin tedavisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’nde sürüyor.