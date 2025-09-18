İçişleri Bakanlığı şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu

İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

