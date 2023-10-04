İçişleri Bakanlığına saldıran teröristlerden ikincisinin kimliği tespit edildi
İçişleri Bakanlığı, bakanlık binasına saldıran teröristlerden ikincisinin kimliğinin tespit edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, bakanlık binasına saldıran teröristlerden ikincisinin kimliğinin tespit edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, bakanlık önünde gerçekleştirilen bombalı eylem girişimine ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımıza yönelik 2 terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmişti. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.