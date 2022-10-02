İçişleri Bakanlığınca Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları başlatıldı

2022 İlkbahar-Yaz dönemi Eren Abluka Operasyonlarının ardından, İçişleri Bakanlığınca 1 Ekim tarihinden itibaren 2022-2023 yılı Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 15 Nisan 2022 tarihinde başlatılan İlkbahar-Yaz Eren Abluka Operasyonları, 30 Eylül 2022 tarihi itibarı ile sona erdi.

Ardından 1 Ekim tarihinde İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları serisinin ilki Şırnak ilinde Bestler-Dereler Bölgesinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz (Şırnak/Kaval Dağı-Bestler Dereler) Operasyonu" olarak planlandı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde icra edilen operasyonda; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan bin 600 personel ile 125 operasyonel tim görev alıyor.

Ayrıca istihbarata dayalı J-SİHA destekli yapılan operasyonun ilk gününde; 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin üzerinden 1 M16 Piyade Tüfeği, 1 AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 el bombası, 4 M16 Piyade Tüfeği Şarjörü, 5 AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 117 M16 Piyade Tüfeği Mühimmatı, 60 AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği Mühimmatı, 2 sırt çantası, termal kıyafet, keskin nişancı elbisesi ve muhtelif tıbbi malzeme ele geçirildi.

Ayrıca bölgede yapılan arazi arama/tarama faaliyetinde BTÖ mensuplarına ait bulunan bir sığınak içerisinde 1 Zagros Keskin Nişancı Tüfeği, 1 Bixi Makineli Tüfek, 1 M24 Keskin Nişancı Tüfeği, 1 Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 1 sinyal dedektörü, 10 metre kablo, 1 sırt çantası, 1 battaniye, 305 kilo gıda maddesi, 20 kilo temizlik maddesi bulundu.

Operasyonun diğer sektörlerinde 7 adet sığınık, 7 adet EYP (El Yapımı Patlayıcı), 3 adet el bombası, 20 adet büyük tüp, 220 kilo gıda maddesi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İlkbahar-Yaz Eren Abluka Operasyonlarında 98 terörist etkisiz hale getirildi, 490 mağara, sığınak, depo imha edildi

2022 İlkbahar-Yaz Eren Abluka Operasyonlarında, 75’i ölü olmak üzere toplam 98 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda özellikle; terör örgütünün sözde lider kadrosu hedef alındı. 3 yeşil, 13 turuncu ve 12 gri olmak üzere, toplam 28 sözde lider kadrosundaki terörist etkisiz hale getirilirken, yurt içi terörist sayısı tarihinin en düşük sayısına düşürüldü.

Ayrıca, terör örgütüne ait 490 mağara/sığınak/depo imha edildi. 368 silah, 710 el bombası, 110 mayın/EYP, 330 bin değişik çapta mühimmat, 4 kilo 100 gram patlayıcı, bin 50 adet tüp, 15 adet silah dürbünü, 15 adet silah üstü termal dürbünü, 30 adet gündüz görüş dürbünü, 15 adet gece görüş dürbünü, 65 adet telsiz, 30 adet güneş paneli, 75 adet akü, 25 adet jeneratör, 78 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk bitkisi, 12 ton toz esrar ile 28 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığınca yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının vatandaşların desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği kaydedildi.