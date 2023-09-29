İçişleri Bakanlığında 'Güvenlik, İstihbarat, Koordinasyon' toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu, terör ve organize suç örgütleri ana gündemiyle 'Güvenlik, İstihbarat, Koordinasyon' toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İçişleri Bakanlığında 'Güvenlik, İstihbarat, Koordinasyon' toplantısı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu, terör ve organize suç örgütleri ana gündemiyle ’Güvenlik, İstihbarat, Koordinasyon’ toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakan yardımcıları, jandarma, emniyet, Sahil Güvenlik ve ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Uyuşturucu, terör ve organize suç örgütleri ana gündemiyle güvenlik, istihbarat, koordinasyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

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