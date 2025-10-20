İclal Aydın, 'Ama Değil, Rağmen' ile 12 ilde turneye çıkıyor

Yazar ve oyuncu İclal Aydın, "Ama Değil, Rağmen" adlı tek kişilik yeni oyunuyla kasım ve aralık aylarında turneye çıkıyor.

İclal Aydın’ın tiyatro, öykü, şiir, müzik ve plastik sanatları bir araya getirdiği oyun, 12 ilde seyirciyle buluşacak. Aydın’ın Doğu Anadolu’dan Kapadokya’ya, Ege’ye, başkente ve İstanbul’a uzanan yolculuğunu seyirciye aktardığı oyun, "doğduğu yerde ölen babaanne" ile "durduğu yerde duramayan" torunu arasında geçen bir Türkiye hikayesini konu alıyor.

İclal Aydın oyunda seyircisine "Biz genetiğinde mücadele etmek olan, rağmen ülkesinin çocuklarıyız. Miras ulağıyım. Geçmişten aldıklarımı geleceğe taşıyorum" mesajını veriyor.

"Ama Değil, Rağmen", kasım ve aralık ayları boyunca İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Giresun, Rize, Samsun, Sivas ve Trabzon’da sahnelenecek.

Oyunun biletlerine Biletinial’dan ulaşılabilecek.