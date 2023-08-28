İçme suyu filtresi 5 günde çamura döndü

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir vatandaş içme suyu filtresini 5 gün önce temizlediğini ve yeniden filtrenin çamurla kaplandığını iddia etti.

İçme suyu filtresi 5 günde çamura döndü
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir vatandaş içme suyu filtresini 5 gün önce temizlediğini ve yeniden filtrenin çamurla kaplandığını iddia etti.

Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bir vatandaş içme suyunun çamurlu gelmesinden dolayı sitem etti. Evine gelen suyun sürekli olarak kahverengi olduğundan bahseden Mustafa B., “Evime gelen içme suyunun filtresini 5 gün önce temizledim ama 5 günde yine eski haline geldi. Bu nedir? Cidden yazık” diye tepki gösterdi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Mustafa B.’nin evinde temizlediği içme suyu filtresi kabındaki suyun renginin de sarı renkte olması dikkat çekti.