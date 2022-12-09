İçme suyu havzası olan Terkos Gölü'nde kaçak avcılık yapanlar suç üstü yakalandı

İçme suyu havzası olan Terkos Gölü’nde kaçak avcılık yapan 5 kişiye 10 bin 410 TL para cezası kesildi.

İçme suyu havzası olan Terkos Gölü’nde kaçak avcılık yapanlara yönelik 7 Aralık günü yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim yapıldı. Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürülüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi katıldı. Sahipli olarak istihsal av malzemesi toplam 800 metre uzatma monofilament misina ağlara el konuldu. Yasadışı ticari amaçlı balık avcılığı ve amatör balıkçılık kural ihlali ve suç üstü yakalanan 5 kişiye toplam 10 bin 410 TL İdari para cezası uygulandı.