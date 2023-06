İçme suyu tesisleri Büyükşehir'in kaliteli hizmet anlayışı ile yenileniyor

TAKİP ET

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kaliteli hizmet anlayışı çerçevesinde Sapanca ve Serdivan’da bulunan 3 adet içme suyu arıtma tesisinde yenileme çalışmasını başlattı. İlk olarak Hacımercan İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde başlatılan çalışmalar çerçevesinde arıtma tankları revize ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), uzun yıllar boyunca Sapanca ve Serdivan ilçesine kaliteli içme suyu sağlayan ve yenilenme zamanı gelen içme suyu arıtma tesislerinde revize işlemlerini başlattı. Hayata geçirilecek çalışmalar çerçevesinde 3 içme suyu arıtma tesisi içerisinde yer alan 5 adet tankın kum filtre ünitelerindeki eskiyen sistem sökülerek yerine yeni drenaj sistemi imalatı yapılacak. Aynı zamanda çalışmalar çerçevesinde arıtma tesislerine yerleştirilecek 180 adet nozul plakaya, 5 bin 40 adet nozul montajı yapılarak yenilenmiş ve sağlıklı şekilde devreye alınacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Sapanca Hacımercan, Muradiye ve Hızırilyas Tesisleri’nde toplam 5 adet içme suyu arıtma tanklarının yenileme çalışmalarını başlattık. Kaliteli hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sürdürdüğümüz çalışmalar çerçevesinde vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutuyoruz. Kalitesini an be an takip ettiğimiz içme suyumuzun kalitesinin düşmemesi için yenileme zamanı gelen tesislerimizdeki revize çalışmalarını titizlikle yürütüyoruz” denildi.