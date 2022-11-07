İçme suyu tesisleri enerji ihtiyacını güneş enerjisinden sağlayacak

Bilecik’te ilk defa Bozüyük’ün Darıdere Köyü’nde uygulamaya konulan içme ve kullanma suyu tesisine ait ‘Mobil Güneş Enerjisi Sistemi’ kuruldu.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, KÖYDES projesi çerçevesinde Bilecik’te ilk defa uygulanan ‘Mobil Güneş Enerjisi Sistemi’ kurulum çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Öztürk, bu proje ile enerji maliyetlerini düşürerek, enerji verimliliğine katkı sunacak olan sistem hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı. İnceleme sırasında Kaymakam Öztürk’e Bozüyük Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru eşlik etti.

Darıdere köyüne hayırlı olması temennisinde bulunan Kaymakam Öztürk, çalışanlara kolaylıklar diledi.