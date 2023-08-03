İçme suyuna 150 milyonluk emniyet sibobu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kuraklık dönemlerinde devreye aldığı kuyu sularını İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği’ne uygun hale getirmek amacıyla yaklaşık 150 milyon TL’ye mal olan Vakıf Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni hizmete açtı. Tesisin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önceliklerinin tamamen baraj suyu kullanımı olduğunu kaydetti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en önemli gündem maddesi haline gelen kuraklığa karşı Bursa’yı daha dirençli hale getirmek amacıyla yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Doğancı ve Nilüfer Barajları ile pınar kaynaklarından sağlanan içme suyunu en verimli şekilde kullanıp, kayıp kaçakla mücadelede yüzde 20 seviyesi ile Türkiye’de lider durumda olan Büyükşehir Belediyesi, kuraklık tehdidi öngörüsüyle bugüne kadar açılan 155 derin kuyu sayesinde Bursalıları 1 gün bile susuz bırakmadı. Zorunlu hallerde devreye alınan kuyu sularındaki bulanıklığın ortadan kaldırılması için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi, yeraltı sularının ’İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesi için Vakıf Mahallesi’ne yaklaşık 150 milyon liralık yatırımla Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi kazandırdı. Derin kuyulardan gelen suyu şebeke suyu kalitesine getirecek olan tesis, günlük 43 bin 200 metreküp kapasiteye sahip ve yaklaşık 300 bin kişiye hizmet verecek.

"Önceliğimiz baraj suyu"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın su ihtiyacının yüzde 85’inin Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’inin ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılandığını söyledi. Sayısını 155’e çıkardıkları derin kuyular sayesinde yaz mevsiminde kuraklığa karşı çözüm ürettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, söz konusu kuyularda yılda 55 milyon metreküplük kapasiteli su bulunduğunu ancak önceliklerinin içme suyu ihtiyacının tamamen barajlardan karşılanması olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda Çınarcık Barajı suyunun Bursa’ya ulaştırılması için de çalışmaların hızlandığını ifade eden Başkan Aktaş, “Çınarcık Barajı sayesinde 2060 yılına kadar içme suyu sorununu konuşmayacağız. Bir gün dönüp, geriye baktığımızda övünebileceğimiz, göğsümüzü kabartan güzel proje olacak. Yaklaşık 150 milyon euroluk bir iş. Söz verdik inşallah 2025’in ikinci yarısında bu suyu Bursa’nın mevcut su envanterine katacağız” diye konuştu.

"Laf değil, iş üretiyoruz"

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini kadar atık suların insan ve çevre sağlığına tehdit oluşturmayacak biçimde arıtılarak doğal ortama bırakılmasına ilişkin altyapı çalışmalarına hızla devam ettiklerini kaydeden Aktaş, “Yıldırım ilçemizdeki Vakıf bölgesinde açılan derin kuyulardan çıkan sular, ilgili yönetmelikler çerçevesinde arıtılarak hemşehrilerimizin kullanımına sunuluyor. Bölgede yaşayan 300 bin vatandaşımıza su sağlayacak tesis için yaklaşık 59 milyon TL bütçe ayırdık. Ayrıca bu tesisin devreye alınabilmesi için 25 derin su kuyusunun açılarak tefriş edilmesi, isale hatları ile diğer alt yapılarının tamamlanması için de 45 milyon TL harcadık. Yani bugünkü maliyetlerle yaklaşık 150 milyon liralık yatırım yaptık. Vakıf, Millet, Samanlı ve bölgedeki diğer mahalleler de bu farkı birlikte yaşayacaklar. Biz başkaları gibi laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Birileri laf üretiyor, biz her köşeye dokunmaya çalışıyoruz. Bursa’yla yatıp, Bursa’yla kalkıyoruz. Bizim tek derdimiz bir mahallemize daha artı ne katabiliriz, bir konuyu daha nasıl çözebiliriz. Suyu aziz bilelim, tasarrufu elden bırakmayalım. Tesisimiz Yıldırım ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da AK Parti öncesi hükümetlerde böyle bir tesisin 5 yıllık bir icraat olarak göründüğünü söyledi. Aydın, AK Parti ile başlayan dünyaya örnek belediyecilik çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini vurguladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz el birliğiyle ve gönül birliğiyle Yıldırım’ı kalkındırmaya devam ettiklerini belirterek, bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak tesis için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, daha sonra tesiste arıtılan sudan içti.