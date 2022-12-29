İçme suyundaki örnek çalışmalar üniversite öğrencilerinin dersine konu oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini ilgili dersleri çerçevesinde SASKİ tesislerini gezdirerek suyun yolculuğu hakkında bilgiler verdi. Son olarak Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni ziyaret eden öğrenciler çalışmaları yakından inceledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), örnek üniversite öğrencilerinin derslerine konu oldu. Su temini adlı ders çerçevesinde Göl Tesisleri, isale hattı ve Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni öğretmenleriyle birlikte ziyaret eden öğrencilere suyun musluklara kadar gelirken geçtiği süreçler anlatıldı. Son olarak son teknolojinin kullanıldığı SCADA sistemini yakından inceleyen gençler, SASKİ’nin çalışmalarına hayran kaldı. Gezinin sonunda hatıra fotoğrafı çektiren gençler, eğitime verilen destekten ötürü teşekkür etti.