İçmeler caddesinde 2 bin 500 ton asfalt kullanıldı

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Maşukiye Mahallesi’nin önemli güzergahlarından biri olan İçmeler caddesinde gerçekleştirdiği asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar kapsamında toplam 2 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Kartepelilerin daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İlçemizin dört bir yanında ulaşımı daha modern hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Maşukiye İçmeler Caddesi’nde tamamladığımız asfaltlama çalışmasıyla vatandaşlarımız daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilecek. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kartepe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına program dahilinde devam edecek.