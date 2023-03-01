İçmeler Köprüsü'nde tır yüklü tır sıkıştı

Tuzla İçmeler Köprüsü’nde tır yüklü olan tır, köprünün altından geçtiği sırada sıkıştı. Kaza nedeniyle oluşan trafik, dron ile görüntülendi.

Kaza, Tuzla Aydınlı Yolu Caddesi, İçmeler Köprüsü’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir olan tır yüklü yabancı plakalı tır, İçmeler Köprüsü’nün altından geçtiği sırada sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza nedeniyle kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Polis ekipleri tedbir amacıyla yolu kapatarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda tır, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Tırın sıkıştığı yerden çıkarılmasıyla yol normale döndü. Köprünün altında sıkışan tır ve kaza nedeniyle oluşan trafik, dron ile görüntülendi. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.