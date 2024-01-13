İDA Akademi Ödülleri'nin Birincilik Ödülü, İstanbul Aydın Üniversitesinin oldu

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği’nin (İDA), bu yıl altıncısını düzenlediği ‘PRİDA İletişim Ödülleri’nde İstanbul Aydın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, üçüncü kez birincilik ödülünün sahibi oldu.

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği’nin (İDA), bu yıl altıncısını düzenlediği ‘PRİDA İletişim Ödülleri ile üçüncüsünü düzenlendiği İDA Akademi Ödülleri, organize edilen törenle sahiplerine verildi. Üçüncü kez verilen İDA Akademi Ödülleri’nin birincisi yeniden İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri oldu.

İDA’nın sektörün geleceği için donanımlı profesyoneller yetişmesine destek olmak ve iletişim fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin gelişimini teşvik etmek amacıyla düzenlediği İDA Akademi Ödülleri, ilk kez 2020 yılında verildi. Bu sene üçüncü kez düzenlenen İDA Akademi Ödülleri’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri Şilan Koç ve Dilan Yalçın "Donuk Gıda: Doğanın Dondurma Tuşu" projesiyle birincilik ödülü aldı.

Ajans temsilcilerinin, iş dünyası ve sektör derneklerinden profesyonellerin, akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin katıldığı törende 4 büyük ödül, 1 Altın PRİDA ile toplam 49 ödül verildi. Ayrıca 3 uzun soluklu kurumsal iş birliği ve 3 iletişim profesyoneli de ödüllendirildi.