İda Madra Ulusal Jeopark ilan edildi

İda Madra Jeoparkı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin başvurusu üzerine UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından “Ulusal Jeopark” olarak kabul ve ilan edildi. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İda Madra Jeoparkı’nın şehrin kalkınmasında kilit bir rol oynayacağını söyledi.

Balıkesir’in tamamını, Çanakkale’nin Ayvacık ve Ezine ilçeleri ile İzmir’in ise Bergama ilçesini kapsayan İda Madra Jeoparkı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen girişimler sonucunda “Ulusal Jeopark” olarak ilan edildi. Doğayı olduğu gibi koruyarak bölgesel ekonomik kalkınmayı güçlendirecek olan İda Madra Jeoparkı sayesinde, Balıkesir’in birçok noktası yeni birer turizm destinasyonu haline gelecek.

İda Madra Jeoparkı’nın ekonomi ve turizme katkı sağlayarak Balıkesir’in kalkınmasında kilit rol oynayacağını ve şehrin dünyaca tanınır hale gelmesine katkı sağlayacağını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Bu çalışma, 10 yıl sonrasının Balıkesir’i için temel bir taş. 46 ülke ile 177 jeopark alanının bulunduğu UNESCO Küresel Jeopark Ağına girme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İnanıyorum ki İda Madra Jeoparkı hem şehrimize hem de ülkemize büyük katkılar sağlayacak” dedi.