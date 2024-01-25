İdareciler ve Bürokratlar Birliği Derneğinden 'Yükselen Güç Türkiye' konferansı

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneğinin “Yeni Dünya Düzeninde Yükselen Güç Türkiye ve Filistin, İsrail, ABD, İngiltere, Akdeniz ve Dünya Denklemi” konulu konferansı gerçekleşti.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği, yılın ilk programını gerçekleştirdi. Derneğin düzenlediği “Yeni Dünya Düzeninde Yükselen Güç Türkiye ve Filistin, İsrail, ABD, İngiltere, Akdeniz ve Dünya Denklemi” konulu konferansta, Ortadoğu’daki son gelişmeler başta olmak üzere Türkiye’nin komşuları arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı. Konferans çok sayıda bürokrat, akademisyen ve vatandaş katıldı.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Allah, nasıl kainatın en şereflisi insanı nasıl muhatap aldı ise İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği de insanı muhatap almaktadır ve en büyük idareci olan insan, aynı zamanda Allah’ın kulu, memurudur. Önce adalet, liyakat, samimiyet, sadakat, vefa, güven; inanç, ahlaki, insani değerler ve şekilden öte insan olarak geride bırakılacak ölümsüz eserler ile hoş bir seda en büyük eserimizdir.”

Stratejist Mehmet Bozkuş ise yaptığı konuşmada, “Ukrayna’dan, Filistin’e, Çeçenistan’dan Gürcistan’a, Kadife devrimlerinden, Arap baharlarına ve Balkanlardaki gelişmelere kadar hepsine baktığımız zaman Türkiye’nin hinterlantlında olan ve Türkiye’nin izlerinin olmadığı bir noktayı göremezsiniz. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı imparatorlukların sona erdirilmesi, İkinci Dünya Savaşı Dünyanın paylaşımı, idari olarak görevlerin devredilmesi ve 1990’lı yıllarda tek kutuplu dünya düzeni ile var olan güç merkezlerinin çakışma, çekişme, kriz, kaos üzerine yaşadıkları ve dünyanın yeniden şekillenme üzerine başladığı bir dönemden geçiyoruz” ifadelerini kullandı.