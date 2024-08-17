IDEF 2025 Tanıtım Programı İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendi

İstanbul Fuar Merkezi’nde 22-27 Temmuz 2025’te düzenlenecek olan 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın (IDEF) tanıtım programı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda gerçekleştirilecek olan IDEF 2025’in tanıtım programı İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi. Gelecek yıl 22-27 Temmuz’da 17’ncisi düzenlenecek fuarın tanıtım programına, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak katıldı. Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve işbirliği platformu haline gel fuarda zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara, hava ve deniz araçları, silah sistemleri, roketler, uzun menzilli tank savar füze sistemleri, piyade silahları, askeri simülatörler, elektronik harp çözümleri, güç grupları ve patlayıcı madde imha ekipmanları gibi birçok ürün sergilenecek. IDEF 2025 dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıları ve profesyonel ziyaretçileri ağırlayacak. Yeni bir konseptle hazırlanan fuarın yerli ve uluslararası savunma sanayi ekosistemine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.