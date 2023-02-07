İdlib'te saatler sonra 2 küçük çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş’ta dün meydana gelen ve Suriye’de de yıkıma yol açan depremlerde enkaz altında kalan 2 küçük çocuk, saatler sonra enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler Suriye’de de yıkıma neden olurken, sivil savunma ekipleri arama-kurtarma operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. İdlib’in kuzeybatısındaki Harem’de depremde yıkılan evlerinin enkazında mahsur kalan 2 küçük kardeş, saatler sonra yıkılan evden sağ olarak kurtarıldı. Kardeşine sarılmış halde kurtarılmayı bekleyen küçük kızın kurtarma görevlisine "Amca kurtar beni, ne istersen yaparım, istersen hizmetçin bile olurum” dediği duyuldu. Enkazdan çıkarılan küçük çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastaneye sevk edildiği ifade edildi.