Marmara Denizi’nde etkili olan kuvvetli rüzgar ve dalga nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. İDO ve Marmara Roro seferleri iptal edildi.

Balıkesir’in Erdek ilçesinden sabah saatlerinde Marmara Roro tarafından yapılması planlanan 08.45 Erdek-Avşa-Marmara seferi, hava muhalefeti nedeniyle 27 Ekim 2025 tarihinde iptal edildi. Aynı gün, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından gerçekleştirilecek olan Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30 seferi de olumsuz hava şartları sebebiyle yapılamadı. Yetkililer, Marmara Denizi genelinde etkisini sürdüren şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle seferlerde gecikme ve iptallerin devam edebileceğini belirterek, vatandaşların güncel duyuruları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.