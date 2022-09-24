İdrar kaçırma kâbusunuz olmasın

Özel Silivri Kolan Hastanesi hekimlerinden Üroloji uzmanı Op. Dr. Bülent Mansuroğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Ülkemizde ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kadınlarımız belli bir yaştan sonra idrar problemlerini anlatmakta güçlük çekiyorlar. Toplum içinde küçük düşme endişesi nedeni ile bu konu gündeme gelmiyor. Ben olabildiğince hastalarıma bu konuda sorular sorarak açığa kavuşturmaya çalışıyorum ve bu sıkıntıları olan kadınlara ilaç vermeden, herhangi bir cerrahi girişim yapmadan sadece önerilerle, diyet ve bazı işeme alışkanlıkları, bazı günlük davranışlarını düzelterek bu hastalığın yüzde 60’ının veya yüzde 70 ‘inin düzeleceğini görüyorum. Bu bilimsel verilerle de kanıtlanış durumda. Bu durumda düzelmeyen çok az bir hastaya ilaç tedavisi çok daha azına da ameliyat tedavisiyle bu şikayetlerden korunacağını düzeleceğini görüyorum. Bu yüzden hastalım bu konuda aydınlanmasını istiyorum. Hastalar genelde idrar şikâyetleri nedeniyle sosyal yaşamları etkileniyor. Dışarı çıkamıyorlar veya çıktıklarında tuvaleti olan yerlerde buluşmaya çalışıyorlar veya evde bunu kullandıkları pedle gizlemeye çalışıyorlar. İdrar kokusu, ıslak olma, etrafa daha yakın olmamalarını sağlıyor. Ben bu konuda hem hastalarımın sosyal yaşantılarını daha iyi bir hale getirmek daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak hem de özgüvenlerini arttırmak adına onlara yardımcı olmaya çalışıyorum.”