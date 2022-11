İETT 2023 yılı bütçesi 15 milyar 400 milyon lira olarak onaylandı

TAKİP ET

İBB Meclisi Kasım ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane’deki Belediye binasında yapıldı. Meclis’te İETT Genel Kurulu gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı bütçesi 15 milyar 400 milyon lira olarak sunuldu. Teklif meclis kararıyla onayladı. Toplantıda ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Düzce depreminden bahsederek İBB Cumhur İttifakı Grupları olarak; İBB Başkanının Başkanlığı’nda, Deprem Gündemli Meclis Genel Görüşmesi teklifi yapıldı. Aralık ayının ilk meclis toplantısında genel görüşme yapılması teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

Bütçe ve performans programı sunumu yapıldı

Toplantıda konuşan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, bütçe ve performans programını sundu.

Otobüs ve metrobüs filosu arıza sayıları hakkında konuşan Bilgili, “10 bin kilometredeki arıza sayımız İETT otobüs ve metrobüslerinden bahsedersek, 10 bin kilometredeki arıza sayımız 2018 yılında 3,4 iken, bugün 3,2 seviyesine gerilemiştir. 100 bin kilometredeki kaza sayılarına baktığımızda ise 2018 yılında 3,9 iken bugün 3,2 seviyesine gerilemiştir. Sadece metrobüs özelindeki kazalara bakıldığında ise en fazla kaza yaşanan yılın 2016 yılı olduğu görülmektedir. Filomuzu gençleştirmek için 2022 yılında 160 yerli ve yüksek kapasiteli metrobüsü öz kaynaklarımızla hizmete alarak kazandırdık. 2023 yılında da 50 adet metrobüs ve 100 adet otobüs alımı için ihale sürecimizi bu yıl içinde tamamlayacağız. 2023 yılı içinde 50 adet 4 kişilik, 60 adet 14 kişilik elektrikli araç alımını da gerçekleştirmiş olacağız. Son olarak, İETT’nin 2022 yılı bütçe kalemlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gider bütçemiz, Personel Giderleri 1 milyar 192 milyon 732 bin TL, SGK Giderleri 237 milyon 156 bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10 milyar 162 milyon 665 bin TL, Faiz Giderleri 97 milyon 875 bin TL, Cari Transferler 15 milyon 692 bin TL, Sermaye Giderleri 2 milyar 453 milyon 880 bin TL ve Yedek Ödenek 1 milyar 240 milyon TL olmak üzere toplam 15 milyar 400 milyon TL’dir” diye konuştu.

“İETT’nin mali durumu içler acısı”

İETT’nin mali durumunun içler acısı olduğunu dile getiren AK Parti Meclis Üyesi Cüneyt Yılmaz ise, “İstanbul’da insanların toplu taşıma araçlarıyla işe gidip gelirken günlük yolculuk yapmaları için harcadığı ortalama süre 68 dakikaya çıkarıldı, kentte yolcuların yüzde 69’u her gün 2 saatten fazla toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yapıyor. İstanbul’da hafta içi bir günde insanların durakta veya istasyonda araç bekleme süresi 40 dakika. İETT yaptığı açıklamada duraklarda bekleme süresi en fazla 10 dakika olacak demişti ama maalesef bunun 4 katı duraklarda beklemek durumunda kalıyor. Her şey güzel olacak derken, kaplumbağa hızıyla giden yavaşlamış bir İstanbul’a geldik. Araçların hizmete girdikten bu yana sürekli arıza yapıp yolda kalmaları, hatta yolda kalmayıp sürücüsüz yola devam etmeleri ve sebebi anlaşılamayan yangınlarıyla ülke gündemine geldi. İETT’nin anahtarını verin, tabelaları değiştirin. ’Karabatak işletmeleri genel müdürlüğü’ yapın, İstanbullu da kurtulsun, siz de kurtulun. İETT’nin mali durumu içler acısı. Herhangi bir tecrübesi olmayan, tek özelliği Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 3. Bölge Milletvekili aynı zamanda parti meclisi üyesi olan Özgür Karabat’ın mali müşaviri olduğu firmaya bakım, onarım işini verdiniz. Garajlardaki teknik kadroyu revize ettiniz, bakım kontrol işini elinizden aldınız, yedek parça ve stok parça takip sistemini bozdunuz. Araçları girişte kontrol eden, araçlardaki arıza kayıtlarını toplayıp garaj mühendislerine bildiren tesellüm sistemini çalıştıramadınız. Böylece personelden gelen arıza şikayetlerini zamanında müdahale edilemediğinden özellikle sabah akşam garaj çıkışı olan arızalar ve yolda kalmalar yaşanmıştır. Her akşam ana haber bültenlerinde, yeni bir araç arızası, yangını, metrobüs kazası haberleriyle İstanbullular resmen cezalandırılmaktadır. 2019, 2020, 2021 yılı içerisinde otobüs bakım, onarım ve otobüs alımı için ’karabatak’ bir firmaya tam 4 milyar lira artı KDV bir para ödediniz. Bu rakamlarla İETT hem bir karabatağa saplandı hem operasyon olarak hem de mali olarak mahvedildi. Elma ile elmayı kıyasladığımızda açıkça görülecektir ki peşkeş ortadadır. Rakamlar arttı diyorsunuz ama bu bütçeleri biz değil siz yapıyorsunuz. Bu yüzdeler artıyor ama maalesef hizmetin ve kalitenin arttığı anlamına gelmiyor. İETT Araştırma Komisyonu’nun raporuna göre 2019, 2020 ve 2021 yılında yapılan otobüs bakım, onarım işlerinin yüzde 44’ü, otobüs alım ihalelerinin ise tam olarak yüzde 48’inin ilgili bu firmaya verildiği tespit edilmiştir. İETT Genel Müdürlüğü 2 Ağustos’ta otobüsler için bakım ve onarım ihalesine çıktı. 1 Eylül tarihinde gerçekleşen ihale sonucunda ihaleyi kazanan firma, ’karabatak’ firma... 2022, 2023 yıllarını kapsayan ihaleyi 76 milyon 180 bin 500 liraya aldı. 2 istekli firma teklif verdiği halde bu firmalar geçerli teklif veren tek firma ’karabatak’ firma... Dosyaların eksik olması bahanesiyle ihaleden el çektirmesi sonrasında bir kez daha ’karabatak’ firma almayı başardı. Bu firmada araçların üretici firmaları bile kendi ürettikleri araçların bakım, onarım ihalelerine teklif dahi veremedi" dedi.