İETT, 300 Tüyap-Silivri hattının depar seferleri yeni tabelalarıyla başladı.
İETT, 300 Tüyap-Silivri Hattı Hakkında yaptığı duyuruda 300 Tüyap-Silivri hattının depar seferleri yeni tabelalarıyla HAT olarak hizmet vereceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada “300 Tüyap-Silivri hattının depar seferleri yeni tabelalarıyla HAT olarak hizmet verecektir. Yeni hatlarımız;
300B SİLİVRİ BÜYÜKÇAVUŞLU-TÜYAP
300C SİLİVRİ ÇANTA/SANCAKTEPE-TÜYAP
300D SİLİVRİ DEĞİRMENKÖY-TÜYAP
300M SİLİVRİ MİMARSİNAN/KAVAKLI-TÜYAP
300S MARMARA CEZAEVİ-TÜYAP
Olarak 18.10.2022 Salı tarihinden itibaren güzergahlarında hizmet vermeye başlayacaktır.