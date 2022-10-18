İETT, 300 Tüyap-Silivri hattının depar seferleri yeni tabelalarıyla başladı.

İETT, 300 Tüyap-Silivri Hattı Hakkında yaptığı duyuruda 300 Tüyap-Silivri hattının depar seferleri yeni tabelalarıyla HAT olarak hizmet vereceğini duyurdu.

İETT, 300 Tüyap-Silivri hattının depar seferleri yeni tabelalarıyla başladı.
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Yapılan açıklamada “300 Tüyap-Silivri hattının depar seferleri yeni tabelalarıyla HAT olarak hizmet verecektir. Yeni hatlarımız;
300B SİLİVRİ BÜYÜKÇAVUŞLU-TÜYAP
300C SİLİVRİ ÇANTA/SANCAKTEPE-TÜYAP
300D SİLİVRİ DEĞİRMENKÖY-TÜYAP
300M SİLİVRİ MİMARSİNAN/KAVAKLI-TÜYAP
300S MARMARA CEZAEVİ-TÜYAP

Olarak 18.10.2022 Salı tarihinden itibaren güzergahlarında hizmet vermeye başlayacaktır.

İETT, 300 Tüyap-Silivri hattının depar seferleri yeni tabelalarıyla başladı.