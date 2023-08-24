İETT'nin durakları kaldırması ile oluşan boşluğu Gaziosmanpaşa Belediyesi ücretsiz ring ile giderdi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, toplu taşıma seferlerinin olmadığı veya azaltıldığı noktalara yeni ücretsiz ring seferleri koyarak, İBB nedeniyle oluşan boşluğu doldurmaya devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Hastanesine iptal edilen toplu taşıma seferleri sonucu vatandaşların talep ve şikayetleri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi seferlerinde yaşanan boşluğu doldurmak için Gaziosmanpaşa Belediyesi harekete geçti. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın daha önceden başlattığı ücretsiz ring seferlerine toplu taşıması iptal edilen noktalar da eklenerek, iki farklı güzergahla Gaziosmanpaşalı vatandaşlara ring hizmeti verilmeye başlandı. Gaziosmanpaşa Belediyesinin oluşturduğu ücretsiz ring araçları her bir saatte sefere çıkarak yoğunluk merkezleri olan sırayla Fehim Şanlı Kavşağı, Sarıgöl ışıklar ve İstanbul Vadi Evleri’ne, Küçükköy Meydanı’na, Farika Kitaplı Kahve 2 ve Yenimahalle metro durağı önünden Karayolları Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi’ne uğruyor ve son durak Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Hastanesi’nde seferini bitirerek yeni seferine Fizik Tedavi Hastanesi’nden tekrar başlıyor.

İlçe merkezindeki belli noktalardan ring seferlerle ihtiyaca çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “İstanbul genelinde son zamanlarda bazı minibüs hatları iptal edildi. Bunların büyük bir kısmı da bizim bölgemizde, ilçemizdeki hatlar. Tabii doğal olarak vatandaşlar zorluk yaşayınca bu taleplerini ve şikayetlerini bizlere ilettiler yoğun bir şekilde. Biz de özellikle vatandaşlarımızın erişim kolaylığını sağlamak hem de onların bu taleplerini karşılamak adına ilçe merkezimizdeki belli noktalardan ring seferleri ile bu ihtiyaçlara çözüm bulmaya çalıştık. Bu taleplerin başında kuşkusuz yoğunluk merkezleri, hastaneler, metro istasyonları, otobüs durakları geliyor. Vatandaşlarımızın talebine göre ve hareketlilik saatine, yoğunluğuna göre bu servisleri düzenliyoruz. İlçemizin merkezine ve değişik noktalara özellikle hastane eksenli ring servislerini vatandaşa hizmet olarak vermeye çalışıyoruz” dedi.

"Temennimiz bir an önce vatandaşlarımızın bu erişim ihtiyaçlarının planlanması, disipline edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasıdır"

Hatların iptal edildiğini durakta bekleyen vatandaşların şikayeti üzerine öğrendiklerini ve ellerini taşın altına koyduklarını söyleyen Başkan Usta, “Tabii ki bu çok kalıcı bir çözüm olmaz. Yani bu süreçte umarız hem minibüs hatlarının minibüs duraklarının hem otobüs hatlarının ve otobüs duraklarının vatandaşların ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleme çalışması yapılır Büyükşehir Belediyesi tarafından. Biz de bunun hem minibüs dernekleriyle, minibüsçüler odasıyla ve ilgili kurumlarla takibini yapıyoruz. Aynı zamanda da bu sorunun Büyükşehir nezdinde çözüme kavuşması için de vatandaşlarımız adına bu sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Temennimiz bir an önce vatandaşlarımızın bu erişim ihtiyaçlarının planlanması, disipline edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Ne gerekçeyle iptal edildiğini bilmiyoruz. Yani biz ilçemizdeki hatların iptal edildiğini, vatandaşlarımızın şikayeti üzerine öğrendik. Baktık ki birçok ilçede birçok hat iptal edilmiş. Umarız bu konuda Büyükşehir Belediyesi gerekli düzenlemeyi kısa zamanda yapar. Çünkü okullar açılıyor. Okullar açıldığı zaman bu talepler daha da fazla artacaktır ve insanların erişim sıkıntısı elbette herkesi düşündürmüş olacaktır” şeklinde konuştu.