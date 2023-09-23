İETT otobüsü kapısı açık halde dakikalarca yolculuk etti, o anlar kaydedildi

İstanbul Arnavutköy’de bir İETT otobüsünün ön kapısı açık şekilde dakikalarca yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde çekilen görüntülerde, 336 Arnavutköy-Eminönü seferini yapan bir İETT otobüsünün ön kapısı açık şekilde dakikalarca sefere devam ettiği görüldü. Yaşanan o tehlikeli anlar bir vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.