İETT otobüsü kapısı açık halde dakikalarca yolculuk etti, o anlar kaydedildi

İstanbul Arnavutköy'de bir İETT otobüsünün ön kapısı açık şekilde dakikalarca yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İETT otobüsü kapısı açık halde dakikalarca yolculuk etti, o anlar kaydedildi
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İstanbul Arnavutköy’de bir İETT otobüsünün ön kapısı açık şekilde dakikalarca yolculuk ettiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde çekilen görüntülerde, 336 Arnavutköy-Eminönü seferini yapan bir İETT otobüsünün ön kapısı açık şekilde dakikalarca sefere devam ettiği görüldü. Yaşanan o tehlikeli anlar bir vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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